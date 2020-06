Stiri pe aceeasi tema

- Reactii dure ale preotilor dupa masurile anuntate din 15 mai. "Lingurița asta sfințita e de argint. Mi-a dat-o tata. Cu ea am impartașit mii de oameni cu Hristos fara sa le dau vreo boala. Totdeauna dupa ce impartașesc un om, iau eu in gura restul de Sfant Sange de pe ea. Tata o are de la bunicul.…

- O bicicleta a disparut din dața școlii din Prundu Bargaului, vineri! Cum in zona sunt camere de filmat, s-a putut vedea intreaga scena. Cel care a luat bicicleta are la dispoziție pana maine sa o duca inapoi. Asta daca nu vrea sa-i bata poliția la ușa: Vineri, o bicicleta a disparut din fața Școlii…

- Medicul Adina Alberts prezinta o noua terapie care pare sa dea rezultate in lupta cu noul tip de coronavirus SARS-CoV-2. In cadrul unei scurte expuneri pe pagina personala de Facebook, dr.Adina Alberts susține ca ucigașul COVID-19 ar putea invins simplu și rapid schema dezvoltata de o echipa de medici…

- Sase mamici, care au fost infectate cu coronavirus si care se aflau internate la Maternitatea Bega din Timisoara, spital – suport Covid-19, au fost externate, miercuri, in aplauzele cadrelor medicale. Anunțul a fost facut de managerul maternitații. „Astazi, in Miercurea Mare din Saptamana Sfintelor…

- ■ Daniel Robu, de loc din Sabaoani, a fost nevoit sa-si inchida celebrul atelier unde confectioneaza costume barbatesti de lux ■ nemteanul este in autoizolare la domiciliu din cauza coronavirusului ■ sotia lucreaza la un spital si este pregatita sa ingrijeasca si bolnavi de coronaviruis, daca va fi…

- Magnații lumii pierd bani in timpul crizei COVID-19, pierd miliarde. Dar spre deosebire de oamenii de rand care iși pierd economiile și aduna in continuare rate la banca, cei mai bogați oameni ai Planetei au in continuare de unde sa dea inapoi societații. Daca aleg și sa o faca. Cei mai bogați 20 de…

- ​Tehnicianul Edward Iordanescu a scris, luni, pe Facebook, ca tari mai dezvoltate si mai civilizate decât România au decis izolare totala, subliniind ca a trecut a trecut si momentul “recomandarilor” în lupta cu pandemia de coronavirus, informeaza News.ro. "Tari…

- Potrivit sursei citate, copilul de un an si jumatate a fost internat sambata la pranz la Spitalul de Boli Infectioase, el fiind adus la Iasi de la Spitalul Judetean Bacau cu o stare generala buna.Managerul Spitalului de Boli Infectioase a mentionat ca medicii urmeaza sa decida care va fi schema de tratament…