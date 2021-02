Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria Mocanu a susținut mereu ca este o femeie foarte muncitoare, insa acum o și dovedește cat se poate de clar. Fosta asistenta TV a lasat dansul deoparte și a intrat in lumea actoriei, jucand rolul vieții sale.

- Fosta chelnarita care fusese angajata la Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad a demisionat, in urma materialului Recorder, potrivit unor noi informații obținute de publicația citata, preluata de news.ro. Postul inginerului Gabi Musteata, care s-a opus angajarilor politice si a vorbit…

- Gheorghe Turda ii aduce reproșuri urieșe fostei iubite. Scandalul dintre ei nu s-a terminat! Ce spune Nicoleta Voicu despre intervenția artistului? Fanii fostului cuplu sunt șocați de cum au ajuns sa mearga lucrurile? Gheorghe Turda, reproșuri la adresa Nicoletei Voicu. Cum a reacționat artista? Gheorghe…

- Invitat in cadrul emisiunii ”Showbiz Report”, solistul de muzica populara a izbucnit in plans. Gheorghe Turda a vorbit foarte sincer despre pierderea soției, dar și despre gestul care l-a facut in amintirea ei in seara de anul nou. Gheorghe Turda, reacție emoționanta despre fosta soție Deși il cu toții…

- Lupta pentru moștenire continua sa faca victime, iar de data aceasta o familie cu doi copii a ramas pe strazi. Sora femeii care-și spune povestea la televizor le-a luat și fata și casa și i-a gonit in mijlocul strazii.

- Jese Rodriguez (27 de ani), fotbalistul lui PSG, s-a desparțit de Janira Barm, cea care in decembrie i-a daruit un al patrulea fiu, și s-a intors la Aurah Ruiz, o fosta iubita alaturi de care are un baiat! Jese Rodriguez nu se bucura de multe minute in tricoul lui PSG, dar duce o viața extrem de activa…