Stiri pe aceeasi tema

- Wen Junhong, o pensionara in varsta de 68 de ani, isi dedica tot timpul, economiile si fiecare camera din casa ei din sud-vestul Chinei pentru a ingriji peste 1.300 de caini fara stapan, relateaza luni AFP. In urma cu 20 de ani, Wen Junhong a gasit un mic exemplar de Pechinez, abandonat pe o strada…

- In noaptea de sambata spre duminica, la ora 02.20, pe D.N.18 in Viseu de Jos a avut loc un eveniment rutier, in urma caruia doua persoane au fost ranite usor. Din primele cercetari conducatorul autoturismului implicat a intrat pe contrasens, unde a lovit doua capete de podet, dupa care s-a rasturnat…

- In dimineata zilei de 30 septembrie 2010, pe strada Digului din municipiul Tulcea, un autobuz in care se aflau in jur de 70 80 persoane, 54 se aflau pe scaune, iar restul in picioare pe culoar, s a rasturnat pe digul din cartierul de est al municipiului. Ca urma a accidentului, patru femei au murit…

- Seara trecuta, in jurul orei 19.10, polițiștii Serviciului Rutier Galați au fost sesizați cu privire... The post Accidente rutiere soldate cu decesul a doi pietoni appeared first on Știri de Galați .

- In weekend, pompierii militari din Caraș-Severin au avut mult de lucru. Ei intervenit in aproape 30 de cazuri care necesitau prezența lor. Cele mai multe, 15 la numar, au fost intervenții ale echipajului SMURD in ajutorul The post Accidente, incendii și urmari ale vijeliei. 48 de ore grele pentru pompierii…

- Politistii rutieri au actionat pe drumurile din judetde la inceputul acestui an și pana in prezent, pentru creșterea gradului de conștientizare in randul biciclistilor cu privire la riscurile la care se expun atunci cand incalca normele rutiere. In cadrul celor 45 de actiuni, pentru incalcari ale legislatiei…

- In perioada 1 ianuarie-30 septembrie a.c., politistii rutieri au actionat pe drumurile din judet pentru constientizarea biciclistilor cu privire la riscurile la care se expun atunci cand incalca normele rutiere. In cadrul celor 45 de actiuni, pentru incalcari ale legislatiei rutiere, oamenii legii au…

- Localnicii de pe strada București din Alba Iulia solicita administrației locale montarea de limitatoare de viteza in zona intersecției cu strada Florilor, dupa ce in decursul anilor s-au produs mai multe accidente rutiere soldate cu victime și cu pagube materiale. Nu de puține ori, mașinile implicate…