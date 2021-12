Stiri pe aceeasi tema

- Un virus care omoara pastravii ameninta sa puna pe butuci fermele piscicole care cresc aceasta specie de peste. Molima a scos temporar din circuit singura pastravarie din judetul Buzau, care trebuia sa livreze in aceasta perioada mai bine de doua tone de peste pentru mesele de sarbatori.

- In deschiderea etapei a 15-a a Ligii a 2-a la fotbal, FC Brașov a intalnit, in aceasta seara, in deplasare, pe FC Buzau. Brașovenii au fost invinși cu 0-1 și au suferit, astfel, cea de-a 8-a infrangere consecutiva. Singurul gol al confruntarii a fost marcat, pe fondul unei dominari copioase a gazdelor,…

- Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos:Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14 zile1.Alba33369613,172.Arad406801404,263.Argeș45496862,494.Bacau40690521,565.Bihor493121163,946.Bistrița-Nasaud19174181,297.Botoșani22386541,208.Brașov654031293,869.Braila22401522,4810.Buzau23806382,3911.Caraș-Severin18547382,4212.Calarași17549371,3813.Cluj866611503,9014.Constanța68122942,4515.Covasna12670472,3116.Dambovița35907512,5517.Dolj44599521,3918.Galați43451481,6519.Giurgiu19316361,5620.Gorj15072231,3721.Harghita13804241,7922.Hunedoara35299563,4223.Ialomița19264462,2824.Iași708241261,6625.Ilfov747061603,3426.Maramureș30728491,7127.Mehedinți15614201,5528.Mureș38924953,1029.Neamț30687411,4530.Olt25724171,7031.Prahova62467702,3432.Satu…

- Șeful Palatului Comunal a publicat, in aceasta dimineața, imagini cu machetele din proiectul privind reabilitarea și modernizarea celui mai mare bulevard din municipiul Buzau. In mesajul sau, edilul-șef Constantin Toma le cere scuze buzoienilor pentru disconfortul dat de șantiere, dar precizeaza ca…

- Seria de partide fara infrangere in toate competițiile oficiale s-a rupt pentru elevii lui Cristi Pustai duminica, 21 noiembrie 2021, in deplasarea de la Avrig in fața formației CS Șelimbar. Dupa 15 meciuri in care nu a cunoscut eșecul, FC Buzau a fost invinsa in cadrul etapei cu numarul 14 din eșalonul…

- Președintele PSD Buzau, senatorul Lucian Romașcanu, a atras atenția ca a existat un viciu de procedura in convocarea comisiilor din Senat care au dat raportul pe propunerea legislativa. De la tribuna Senatului, Lucian Romașcanu a transmis ca au existat amendamente care apar in raport dar nu au fost…

- CUPA ROMANIEI. Golul 3 din „optimea” FC Buzau - Dunarea Calarași 3-0 a fost realmente incredibil! Vezi AICI toate rezultatele inregistrate pana acum in optimile Cupei + echipele calificate! Era minutul 78, FC Buzau conducea deja cu 2-0 și calificarea era in mare tranșata. ...

- Așa dupa cum se anticipa, partida dintre CSU din Suceava și ultima clasata din Liga Zimbrilor, CSM Alexandria, a fost una extrem de disputata. Gazdele doreau refacerea moralului dupa eșecurile cu CSM Vaslui și HC Buzau, oaspeții incercau sa sparga gheața acolo unde au crezut ca este mai subțire. Prima…