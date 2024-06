O pasăre pe care experții au crezut-o dispărută a reapărut în România! Este cel mare răpitor din Europa O pasare spectaculoasa a reaparut in Romania. De la inceputul anului, au fost observate 10 exemplare, deși mulți credeau ca aceasta specie a disparut. O pasare spectaculoasa a reaparut in Romania. Dupa mai bine de jumatate de secol, vulturul negru, una dintre cei mai mari pasari rapitoare din Europa, a revenit in Romania. De la inceputul anului pana in prezent, au fost observate 10 exemplare de vultur negru. Primul a fost vazut la inceputul lunii ianuarie in Caraș Severin, iar cel mai recent pe 8 iunie in Teleorman, scrie romaniatv.net. Deși pana de curand se credea ca vulturul negru a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta AEP informeaza ca, vineri, 07 iunie 2024, a comandat tiparirea unui numar suplimentar de buletine de vot.Potrivit unui comunicat al AEP, au fost tiparite suplimentar 19.766 de buletine de vot 9.857 pentru alegerea consiliului local si 9.909 pentru alegerea primarului…

- Un nou proiect de lege i-ar putea lasa fara permis 10 ani pe cei care conduc sub influența alcoolului sau a drogurilor.Acesta a fost amanat cateva luni la rand și urmeaza sa fie votat astazi in Camera Deputaților. De asemenea, proiectul prevede inasprirea pedepselor și pentru cei prinși cu substanțe…

- Schimbarile climatice se resimt din ce in ce mai mult in Moldova. Din acest motiv, fermierii recunosc ca trebuie sa investeasca in sisteme de irigare. Experții internaționali recomanda practici agricole noi și masuri de gestionare a fenomenului. Despre acest subiect s-a discutat la o conferința interregionala,…

- In ultimele zile, spațiul public a fost inundat de discuții aprinse cu privire la praful saharian, care a cazut asupra unor regiuni din Europa, inclusiv in Republica Moldova. Intr-un efort de a clarifica situația și de a aduce lumina in discuție, experții vin cu mai multe clarificari.

- BAILE HERCULANE – Sub titulatura „INVESTIM, NU CHELTUIM banii europeni”, cei de la ADR Vest dau ca exemplu pozitiv refacerea Podului de Piatra din Herculane! „Una dintre realizarile tehnice remarcabile ale secolului XIX, Podul de Piatra de la Herculane, și-a recapatat stralucirea, printr-un proiect…

- Cele mai recente studii arata ca oamenii din Europa iși pierd aproape 3 zile din viața lor in fiecare an din cauza aglomerației in trafic. Totuși, intrebarea adevarata este unde se situeaza Bucureștiul? Experții de la Moneybarn au analizat numarul mediu de ore pierdute in trafic pe an, emisiile medii…

- Cele mai recente studii arata ca oamenii din Europa iși pierd aproape 3 zile din viața lor in fiecare an din cauza aglomerației in trafic. Totuși, intrebarea adevarata este unde se situeaza Bucureștiul? Experții de la Moneybarn au analizat numarul mediu de ore pierdute in trafic pe an, emisiile medii…

- Pentru orice om din țara asta, cu sau fara studii economice, este limpede ca traim din ce in ce mai prost. Și este doar inceputul! De la 1 ianuarie, fiecare roman s-a trezit cu taxe mai mari. Ca și cand asta nu ar fi fost suficient, Guvernul PSD-PNL a facut și face in numele lui datorii mari, continua…