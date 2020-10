Stiri pe aceeasi tema

- O pasare care a zburat fara intrerupere din Alaska pana in Noua Zeelanda a stabilit un posibil nou record mondial pentru cel mai lung maraton migrator, a precizat vineri departamentul pentru conservare din Noua Zeelanda, potrivit DPA.

- „Dynamite“ al grupului k-pop BTS a inregistrat 101,1 milioane de vizualizari in decurs de 24 de ore de la lansare, potrivit YouTube, si a devenit videoclipul cu cea mai buna zi de debut, informeaza Billboard.

- Cei de la BTS au doborat recordul de vizualizari in 24 de ore, cu peste 101 milioane pe Youtube. Be Inspired e cel mai urmarit canal romanesc, cu 6,8 milioane de abonati, anunța MEDIAFAX.Record de vizualizari pe Youtube. K-pop-erii de la BTS au avut peste 101 milioane de vizualizari in 24…

- Sportivul Paul Georgescu a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa online, ca isi propune sa participe in proba de inot in ape deschise la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor de la Tokyo, dupa ce, la 14-15 august, a devenit primul roman care a parcurs 100 de kilometri fara oprire pe Dunare.…

- Sudul Peninsulei Baja California, din nord-vestul Mexicului, se afla miercuri sub cod rosu de alerta in asteptarea Uraganului Genevieve, care urma sa treaca in apropiere de coasta, insotit de ploi abundente si valuri de pana la 8 metri inaltime in Oceanul Pacific, relateaza joi dpa. Uraganul era insotit…

- Finlandezul Kimi Raikkonen a devenit pilotul cu cei mai multi kilometri parcursi la volanul unui monopost de Formula 1, a anuntat echipa sa, Alfa Romeo, informeaza France24.com. Duminica, dupa cel de-al 37-lea tur din totalul de 66 ale Marelui Premiu al Spaniei, castigat de britanicul Lewis Hamilton…

- Un imitator norvegian, in varsta de 52 de ani, al lui Elvis Presley a reusit, sambata dimineata, la Oslo, sa doboare un record mondial dupa ce a interpretat melodii ale ''Regelui Rock 'n' Roll'' timp de peste 50 de ore, in cadrul unui maraton muzical transmis in direct pe internet, relateaza Agerpres,…