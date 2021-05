Un video arata momentul in care o pasagera a Southwest Airlines agreseaza o stewardesa. Insoțitoarea de zbor, vazuta sangerand in imagini, și-a pierdut doi dinți in urma altercației. Administrația Federala a Aviației anunța ca a observat o creștere a comportamentelor agresive asupra angajaților companiilor aeriene in ultimele luni. In mediul online au aparut imagini cu momentul in care o pasagera a Southwest Airlines lovește cu pumnul in fața o insoțitoare de zbor, atat de tare incat aceasta și-a pierdut doi dinți in urma altercației, scrie Business Insider. Incidentul a avut loc in timpul unui…