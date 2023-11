O pasageră a încercat să introducă ilegal în țară produse cosmetice O pasagera a rutei "Istanbul - Chisinau" a incercat sa introduca in țara produse cosmetice și de parfumerie, in cantitați comerciale, fara a le declara organului vamal. Cazul a fost inregistrat de catre funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinau, in rezultatul controlului de specialitate al bagajelor pasagerilor, transmite Noi.md. Documentata pe caz este o nerezidenta in vir Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

