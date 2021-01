„In conditiile situatiei pandemice in care ne aflam, studentii de la USAMV Iasi vor avea de sustinut examene atat fata in fata, in amfiteatrele Universitatii cat si online. Trebuie precizat faptul ca prezenta studentilor in amfiteatre va fi posibila doar cu pastrarea tuturor masurilor de protectie impotriva infectarii cu virusul SARS COV 2", au precizat reprezentantii universitatii. Conform planificarii examenelor, la Facultate (...)