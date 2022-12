O parte din trenurile Intercity devin „biblioteci pe roți” CFR Calatori anunța lansarea, incepand de duminica, a proiectului „Biblioteca pe roți” in trenurile Intercity. Potrivit unui comunicat al CFR Calatori, pasagerii se pot bucura, incepand de duminica, de o lectura interesanta pe tot parcursul drumului in trenurile Intercity. Printre primele titluri care pot fi lecturate in trenurile Intercity CFR Calatori se numara: „Feng Shui […] Articolul O parte din trenurile Intercity devin „biblioteci pe roți” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa opt ani de pauza, din data de 11 decembrie, trenurile Intercity revin pe șinele din Romania. Deși ar fi trebuit sa fie rapide, unele vor fi mult mai lente decat cele InterRegio. Biletele sunt, in mod paradoxal, cu 15-20%. Prețul biletului București – Cluj 130 lei la clasa 2 și 186 la clasa 1. La…

- Din 11 decembrie revin, dupa opt ani de pauza, trenurile Intercity, dar partea anormala este ca unele dintre ele vor fi mai lente decat trenurile InterRegio, deși biletele vor costa cu 15-20% mai mult. In plus, pe trenurile IC vor fi puse vagoane modernizate care in prezent circula pe trenuri IR, deci…

- Se reintroduc trenurile intercity! Ce ruta va trece și prin județul ALBA, de catre CFR Se reintroduc trenurile intercity! Ce ruta va trece și prin județul ALBA, de catre CFR CFR Calatori reintroduce trenurile intercity, garnituri cu rang superior, care nu au mai circulat din 2014. Astfel, la 12 decembrie…

- CFR Calatori incearca din nou sa resusciteze trenurile InterCity, dupa opt ani de cand au fost scoase din circulație, timpul ramas pana la reintroducerea lor in circuitul feroviar fiind insa extrem de scurt.

- CFR Calatori reintroduce in circulație trenurile Intercity, incepand cu data de 12 decembrie 2022, dupa o pauza de 8 ani. Prețul calatoriei cu un tren IC va fi, in medie, cu 15-20% mai mare fața de trenurile Regio (R) și Interregio (IR), insa durata poate fi, in unele cazuri, cu cateva minute mai lunga.…

- Dupa opt ani de pauza, ​CFR Calatori readuce in Romania trenurile Intercity, cu toate ca nu exista vagoane noi, iar infrastructura feroviara este la pamant. Vor fi lungi distanțe cu viteze de sub 60 km/h.

- ​CFR Calatori va readuce, dupa opt ani de pauza, trenurile Intercity in Romania, deși nu sunt vagoane noi și infrastructura este in suferința, astfel ca vor fi și lungi distanțe cu viteze de sub 60 km/h. Cat vor costa biletele la trenurile Intercity care vor circula din 12 decembrie? In medie cu 30%…

- In 1995 trenurile Intercity (IC) romanești erau rapide și moderne, dar au tot decazut pana la dispariția lor in 2014. Din decembrie vor reveni, dar se intorc pe o rețea unde viteza medie este 45 km/h și unde drumul București - Timișoara dureaza cu 3 ore mai mult decat acum 27 de ani. Mai jos puteți…