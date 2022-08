Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Colterm a anunțat ca, „in vederea executarii de lucrari aferente proiectului «Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea…

- Timisoara se afla pe o directie buna? Cine sufera fiindca organigrama primariei este blocata? Vom avea caldura la iarna? A ajuns sa fie apostrofat primarul pe strada? Promisiunile facute in 2020 sunt in grafic? Este Fritz primarul „Zero proiecte”? Ce se intampla la societatile Consiliului Local? Sunt…

- Timișoara gazduiește la sfarșitul acestei saptamani prima ediție a Festivalului Armenesc „Hayastani Șakar”, organizat de comunitatea armenilor, propunandu-și sa prezinte cultura și tradițiile acestei etnii care traiește de sute de ani pe teritoriul Romaniei și a avut parte de numeroase persecuții din…

- Defecțiune la rețeaua primara de termoficare. Fara apa calda, maine, in nordul Timișoarei. In vederea remedierii unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a Municipiului Timișoara, Colterm intrerupe furnizarea apei calde de consum, in data de 02.08.2022, de la...

- Fostul primar al Timisoarei, Nicolae Robu, afirma, printr-o postare pe Facebook, ca “grupurile de interese” care l-au adus pe Dominic Fritz in Timisoara aveau de gand, in etapa a doua, sa-l faca pe succesorul sau presedinte al Romaniei. Nu prea le-a iesit insa strategia, afirma Robu, iar acum Fritz…

- O noua zi cu defectiuni tehnice in reteaua de termoficare a Timisoarei a lasat azi o parte din cosumatorii din nordul orasului fara apa calda. „Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde…

- Colterm i-a lasat azi fara apa calda pe mai multi clienti din zona de nord a Timisoarei. Ca urmare a proiectului de „Retehnologizare a sistemului centralizat de termoficare …in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea…

- Membri si voluntari ai Asociatiei Logs din Timisoara au fost nevoiti sa se mute, marti dimineata, dintr-un imobil din centrul orasului unde urmau sa deschida un centru de sprijin pentru refugiati ucraineni, ei acuzand fapte de intimidare si amenintare de la vecini apartinand etniei rome in legatura…