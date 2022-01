La Pilonul II de pensii private obligatorii cotizeaza in prezent peste 7,5 milioane de romani. Dintre aceștia, doar 10% iși verifica online sumele de bani acumulate in contul personal de pensie privata obligatorie, potrivit unor date recente ale Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). Astfel, conform unui comunicat recent al APAPR , din totalul de 7,78 de milioane de persoane inregistrate in 2021 și care contribuie la Pilonul II, doar 780.000 iși verifica anual contul online pentru a vedea cu ce suma au contribuit pana in prezent la pensia privata obligatorie. Pentru…