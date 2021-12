Averea lui Petrica Mațu Stoian ar putea ajunge la statul roman. Atata vreme cat nu exita moștenitori direcți, fondurile financiare ale defunctului artist, in special cele care inca se completeza datorita difuzarii melodiilor, raman blocate intr-un cont pana cand se va lamuri care este moștenitorul legal. Pe termen lung, situația s-ar complica, mai ales ca statul roman are in plan sa naționalizeze o parte din bunurile și sumele nerevendicate ale artiștilor decedați. In noiembrie, in Senat a trecut un amendament care propune ca 70% din sumele nerepartizate in cazul unor artiști decedați sa fie distribuite…