Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au raportat progrese importante in lupta cu flacarile in urma unui incendiu de vegetatie izbucnit in California de Nord, care a pus in pericol sute de cladiri si a provocat evacuarea a peste o mie de persoane, au anuntat miercuri autoritatile, citate de Reuters. Incendiul Pawnee,…

- Doua persoane si-au pierdut viata intr-o alunecare de teren provocata de apele iesite din matca in statul Carolina de Nord afectat de furtuna Alberto, retrogradata la categoria ciclon post-tropical, potrivit anuntului facut joi de Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (NHC), informeaza…

- Persoane inarmate au atacat sediul Ministerului de Interne din Afganistan, cu pusti de asalt si lansatoare de grenade, iar un atacator s-a detonat in interiorul cladirii. Cel putin un politist a fost ucis, iar alti cinci au fost raniti, scrie Reuters.O masina capcana a fost detonata la intrarea…

- Un atacator a ucis opt persoane la un liceu din Santa Fe, Texas intr-un nou atac armat din SUA, scrie Reuters. Atacatorul ar fi un elev al liceului.Presa locala a relatat ca cel putin opt persoane au murit in urma atacului armat. Conform rapoartelor, atacatorul ar fi fost un elev al liceului, conform…

- Crucea Rosie din Kenya estimeaza ca cel putin 100 de persoane si-au pierdut viata de la inceputul lunii aprilie si circa 200.000 de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca domiciliul din cauza inundatiilor, alunecarilor de teren si ploilor torentiale, un dezastru umanitar care are nevoie de fonduri…

- Un nou ATAC TERORIST: Cel putin 57 persoane au murit si 54 sunt ranite Cel putin 57 oameni au murit, duminica, in Kabul, intr-o explozie care a vizat un centru pentru inregistrarea participantilor la vot, scrie Reuters. Bilantul atentatului sinucigas de duminica de la Kabul a crescut la cel putin 57…

- Cel putin patru persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite, duminica, dupa ce un individ a detonat o bomba in apropierea unui centru de votare din capitala afgana Kabul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Aproximativ 700.000 de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in acest an din cauza luptelor in diverse zone ale Siriei, a anuntat marti coordonatorul umanitar regional al ONU, Panos Moumtzis, transmite Reuters. ''Sunt profund ingrijorat de stramutarea masiva continua a aproape…