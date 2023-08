O parcare rezidențiala din Alba Iulia va fi transformata in parcare publica. Cetațenilor cu abonament in zona le vor fi restituiți banii O parcare rezidențiala din Alba Iulia va fi transformata in parcare publica. Cetațenilor cu abonament in zona le vor fi restituiți banii O parcare rezidențiala din Alba Iulia va fi transformata in parcare publica. Proiectul de hotarare se afla pe masa consilierilor locali din Alba Iulia, in ședința din data de 30 august. Prin proiectul […]