O paralelă istorică De la intemeierea Principatelor și pana la sosirea fanarioților, romanii au trait bine, in ciuda unor vicisitudini temporare. Dar țarile erau așezate pe temelii solide; țaranii aveau o viața buna, puțin de munca, mancau bine și se bateau și mai bine cand era cazul. Chiar și țaranii fara pamant, care trebuiau sa lucreze moșia boierului […] Articolul O paralela istorica apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

