- Studiile microscopice au relevat prezența a cinci fire de par, dintre care doua purtau ADN-ul imparatului francez. Un bicorn care poarta ADN-ul faimosului imparat francez va fi scos la licitație, la 27 octombrie, la Londra de Bonhams, una dintre cele mai importante case de licitații din lume. In timp…

- Una dintre celebrele palarii bicorn ale lui Napoleon Bonaparte, cel mai probabil purtata in timpul campaniilor sale de succes impotriva celei de-a Patra Coalitii in anii 1806 si 1807, va fi scoasa la licitatie si ar putea fi vanduta pentru cel putin 600.000 de euro, relateaza The Guardian.

- Zile de foc pentru Nadine! De luni, artista traieste emotiile bacalaureatului! La cei 44 de ani pe care ii are, fosta membra a Scolii Vedetelor a terminat, dupa 5 ani, liceul fara frecventa, la seral, noteaza click.ro. A fost un elev constiincios, a invatat pe rupte si a obtinut numai note de 9 si de…

- Finala „Chefi la cuțite” 2021 va fi difuzata miercuri seara, 16 iunie, la Antena 1. Dupa numeroase battle-uri și dueluri dificile, incheiate cu eliminari dureroase, sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” și-a desemnat finaliștii sezonului, in ediția de aseara.Marți seara, primul concurent care a primit…