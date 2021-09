Stiri pe aceeasi tema

- O palarie recent descoperita care conține ADN ce demonstreaza ca i-a aparținut generalului și imparatului francez Napoleon Bonaparte a fost prezentata luni la Hong Kong de casa de licitații Bonhams, informeaza Hotnews . Descrisa de Bonhams ca fiind „prima palarie care are ADN al Imparatului”, aceasta…

- O palarie purtata de Napoleon Bonaparte și care are inclusiv urme de ADN ale împaratului francez va fi scoasa la licitație în Hong Kong, relateaza Reuters. Palaria bicorn, cunoscuta pentru forma specifica a fost expusa în Hong Kong și va fi mutata la Paris și apoi la Londra.…

- Marea Britanie a pierdut, înaintea ieșirii din Uniunea Europeana, aproape o suta de bancheri foarte bine platiti, a anuntat miercuri Autoritatea Bancara Europeana (EBA), aceasta fiind cea mai recenta confirmare a modului în care Brexitul a afectat sectorul financiar, scrie Reuters.În…

- Impunerea de restrictii calatorilor care vin in Marea Britanie din Franta pare "excesiva", a apreciat luni secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Clement Beaune, dupa ce Londra a anuntat mentinerea carantinei de pana la zece zile pentru toti cei intrati in tara de pe teritoriul francez,…

- ​Franta se va confrunta probabil cu cel de-al patrulea val al pandemiei de COVID-19 in toamna acestui an, din cauza cresterii numarului de infectari provocate de varianta Delta a noului coronavirus, a declarat miercuri principalul consilier stiintific al Guvernului de la Paris, citat de Reuters . Profesorul…

- Dupa ce si-a pierdut locul de munca si a fost nevoita sa stea in izolare in Londra ca urmare a masurilor anti-COVID-19, Flora Blathwayt a inceput o afacere creativa folosindu-se de fragmente de deseuri gasite pe malurile maloase ale Tamisei, informeaza Reuters. La aproape un an dupa ce a participat…

- NATO trebuie sa raspunda la ascensiunea economica, politica și militara a Chinei, a declarat secretarul general alianței, Jens Stoltenberg, luni, inainte de summit-ul din acest an, la care participa, pentru prima oara, și președintele Joe Biden. „China se apropie de noi. Ii vedem in spatiul cibernetic.…

- China a denuntat luni o declaratie a liderilor Grupului celor Sapte în care Beijingul a fost criticat cu privire la o serie de probleme, precizând ca este un amestec grav în afacerile interne ale tarii, relateaza Reuters și News.ro. Liderii G7 au cerut duminica Chinei sa respecte…