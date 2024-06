O padure a fost incendiata in Grecia, din cauza unor focuri de artificii Un incendiu de padure izbucnit pe insula greceasca Hydra, langa Atena, a fost declansat vineri seara de un foc de artificii de pe un iaht, au anuntat sambata pompierii, relateaza AFP.Incendiul, provocat de un foc de artificii de pe o ambarcatiune, a cuprins singura padure de pini de pe insula, intr un loc greu accesibil si care nu are drumuri, au anuntat pompierii eleni pe Facebook, postand o fotografie cu locul cuprins de flacari, starnind revolta pe retelele sociale.Incendiul a fost stins rapi ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

