O pacienta din Canada devine prima persoana din lume diagnosticata cu o afectiune provocata de schimbarile climatice. Pacienta are in jur de 70 de ani si a fost diagnosticata dupa incendiile devastatoare care au lovit vestul Canadei in vara. Kyle Merritt, medicul care a pus diagnosticul, este de parere ca valul urias de caldura din vara si calitatea slaba a aerului sunt factorii care au declansat afectiunea, informeaza The Independent. Pacienta, care este din British Columbia, una dintre cele mai vestice regiuni ale Canadei, suferea si de astm, dar factorii climatici i-au inrautatit starea, este…