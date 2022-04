Stiri pe aceeasi tema

- O pacienta care sufera de infectia cu HIV, aflata internata in stare grava la Soitalul de Boli Infectioase din Iasi se va casatori cu partenerul de viata. Cununia va avea loc chiar in incinta spitalului, conducerea unitatii medicale facand toate demersurile in acest sens. Pacienta este diagnosticata…

- Spitalul Mobil de la Lețcani va fi inchis in urmatoarele zile. Decizia a fost luata in raport cu scaderea numarului de pacienți testați pozitiv ce au nevoie de ingrijire medicala de specialitate. “Ca urmare a scaderii numarului de cazuri COVID-19 nu vor mai fi internari la Spitalul Mobil de la Lețcani…

- Peste 20 de pacienți, refugiați din Ucraina, au apelat la serviciile medicale din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași. Daca pentru mulți dintre ei, a fost necesar doar consult și recomandari pentru a urma tratamentul la domiciliu, in cazul unuia dintre pacienți situația…

- Direcția de Sanatate Publica Brașov a prezentat cifrele privind incidența in județul Brașov, precum și in localitați. Tendința generala este de scadere, numarul de persoane infectate fiind de 1565 fața de 1.602 inregistrate ieri. 13 localitați au incidența zero. Cazurile de raceli si viroze au crescut…

- Trei spitale din subordinea Consiliului Județean Iași vor putea fi dotate cu sisteme de detectare, semnalizare și alarmare in caz de incendii și in cazul depașirii concentrației maxime admise de oxigen in atmosfera. A fost admisa cererea de finanțare pentru proiectul „Creșterea siguranței pacienților…

- Primul refugiat din Ucraina depistat cu COVID si care a avut nevoie de internare a ajuns in urma cu cateva zile la Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi. Barbatul in varsta de 33 de ani se afla in Romania de pe data de 1 martie, iar dupa cateva zile a inceput sa aiba febra si…

- Spitalul de Boli Infecțioase din Iași are prevazut, incepand de astazi, pe toate liniile de garda, medici rezidenți vorbitori de limbi slave, dar și psihologi și preoți care pot oferi consiliere. Managerul unitații medicale, Florin Roșu, a informat ca toate persoanele care sosec din Ucraina se vor putea…

- Spitalul Clinic de Obstetrica – Ginecologie „Elena Doamna” a primit și ingrijit pentru prima data o pacienta de naționalitate ucraineana, care s-a refugiat in Romania in urma razboiului din țara de origine. “Insarcinata in 20 de saptamani, pacienta s-a adresat personalului medical pentru a fi consultata.…