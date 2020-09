O orca numita ''Tahlequah'', devenita faimoasa in 2018 dupa ce si-a carat pe cap puiul mort intr-o ''perioada de doliu'' de 17 zile in largul provinciei canadiene British Columbia, a nascut din nou, relateaza luni Reuters. Tahlequah, identificata de oamenii de stiinta sub numele J35, a nascut cel mai probabil vineri, dupa ce, la inceputul saptamanii trecute, a fost observata in Stramtoarea Haro, la nord-vest de Seattle, a indicat intr-un comunicat Centrul pentru Cercetarea Balenelor din statul american Washington. ''Noul ei pui parea sanatos si precaut in…