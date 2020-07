O operă monumentală a sculptorului Alexander Calder, vândută la licitaţie pentru circa 5 milioane de euro O opera monumentala a sculptorului Alexander Calder, scoasa la licitatie la Paris miercuri seara, a fost vanduta pentru suma de peste 4,9 milioane de euro unui colectionar european, a anuntat casa de licitatii Artcurial, potrivit AFP. Timp de 57 de ani, aceasta sculptura fixa a artistului american, mai cunoscut pentru operele sale mobile, a decorat un sat de vacanta din sudul Frantei. Lucrarea, inalta de 3,5 metri, a fost estimata sa se vanda la un pret cuprins intre 2,5 si 3,5 milioane de euro. Realizata din otel vopsit in negru, sculptura a fost creata de Calder in 1963 si amplasata sase ani… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

