O oglindă bazată pe realitate augmentată din Coreea de Sud permite cumpărăturile touchless de cosmetice Oglinda fotografiaza fata clientei si o analizeaza, recomandand produse bazate pe tipul de piele, corectand orice pete, riduri sau cearcane. Clientele pot vedea o imagine generata de computer despre cum vor arata cu o gama larga de fonduri de ten, pudre, produse pentru ochi si rujuri. ”Din cauza coronavirusului, a devenit neconfortabil sa testezi cosmetice dupa ce au fost folosite de altcineva. Este foarte confortabil, pentru ca pot vedea culoarea reala de pe fata fara sa imi ating fata”, a spus cumparatoarea Cho Yu-lim, de 24 de ani, aflata in fata oglinzii pe care scria ”Gasiti machiajul vostru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

