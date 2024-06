Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au depistat, duminica de dimineața, doi barbați care conduceau sub influența bauturilor alcoolice pe șoselele din Dambovița. Primul a fost prins pe raza localitații Viforata, iar al doilea, pe o strada din Targoviște. Ambii șoferi s-au ales cu dosare penale pentru infracțiunile comise. Astfel,…

- Ieri, polițiștii au prins in doar cateva ore peste 50 de șoferi care goneau cu viteza pe drumurile din județ. De asemenea, au fost identificați 23 de șoferi care aveau dreptul de a conduce suspendat. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean au luat la puricat ieri șoselele din…

- A fost jale pe șoselele din Dambovița sambata de dimineața! In urma unor controale efectuate de polițiști, numai puțin de 18 șoferi au ramas pietoni, dupa ce au fost prinși bauți la volan. In dimineața zilei de 8 iunie, in intervalul orar 04:00 – 08:00, polițiștii rutieri au organizat o acțiune, pe…

- Polițiștii i-au cautat in trafic pe șoferii care nu respecta regulile de circulație. Ca rezultat, un barbat a fost prins baut la volan, iar o alta persoana conducea o mașina deși avea carnetul suspendat.

- In ambele cauze a fost intocmit dosar de cercetare penala.Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta au constatat mai multe infractiuni, transmite un comunicat din partea IPJ Constanta.La data de 3 iunie 2024, in jurul orei 2.50, politisti din cadrul Politiei Municipiului Mangalia…

- Mai mulți șoferi bauți au fost depistați la volan de polițiști, miercuri de dimineața, pe șoselele din Dambovița, in cadrul unei acțiuni ample pentru creșterea gradului de siguranța, prevenirea accidentelor și descurajarea participanților la trafic sa incalce regulile de circulație. In cele patru ore…

- Vineri, 10 mai, in jurul orei 11:10, polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Rurala Butimanu au oprit pentru control, pe drumul național 1A, pe raza localitații, un autoturism condus de un barbat de 32 de ani, din Butimanu. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca șoferul avea…

- In acest week-end, polițiștii dambovițeni au depistat in trafic mai mulți șoferi dupa ce au consumat alcool, astfel: Sambata, 13 aprilie, in jurul orei 13:22, polițiștii din cadrul Secției nr.9 Poliție Rurala Matasaru au oprit pentru control, pe DJ 721, in satul Produlești, un autoturism condus de un…