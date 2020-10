O nuntă cu 10.000 de persoane din New York a fost anulată de autorităţi Anularea nunții hasidice a fost ordonata de Departamentul de Sanatate al statului New York. Nunta urma sa aiba loc intr-un cartier din Brooklyn, unde exista o comunitate ampla ultraortodoxa, iar mirele era nepotul unui rabin. Citește și: Irlanda, prima tara din UE ce impune restrictii intregii populatii. Se interzic vizitele intre locuinte si departarea la 5 km de casa Autoritațile au descoperit, in urma unei anchete, faptul ca la eveniment urmau sa participe in jur de 10.000 de persoane. Prin urmare, directorul Departamentului de Sanatate al statului a semnat un ordin de interdicție… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

