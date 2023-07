Stiri pe aceeasi tema

- Centrele groazei in care sunt internați batrani par sa fie peste tot in țara, iar județul Vrancea nu face excepție. Activitatea unui centru social al Crucii Rosii Vrancea, situat pe raza comunei Vartescoiu, in care se aflau 43 de persoane, a fost suspendata. Decizia a fost luata dupa ce echipele de…

- Nereguli pe banda rulanta au fost descoperite in centre pentru varstnici din toata țara, in urma controalelor facute, in ultimele zile. In plus, inca doua azile din București, unul din sectorul 6 al Capitalei, celalalt, din sectorul 1 au fost inchise, cel puțin temporar, pana la remedierea problemelor…

- Articolul VIDEO „Doar lașii au renunțat la greva”, mesajul sindicaliștilor din școli despre colegii care au revenit la ore se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un nou protest in strada al dascalilor buzoieni a avut loc, miercuri dimineața, in fața sediului Instituției Prefectului. La fel ca in…

- CSC Peciu Nou a castigat Liga a IV-a Timis cu o runda inainte de final in urma victoriei obtinute ieri, scor 4-0, pe terenul celor de la Cocosul Ortisoara. Alb-verzii o vor infrunta la barajul pentru un loc in Liga 3 pe campioana Hunedoarei, Gloria Geoagiu. In acest sezon, CSM Lugoj parea marea favorita…

- COD : PORTOCALIUValabil de la : 25-05-2023 ora 17:15 pana la : 25-05-2023 ora 18:15In zona : Județul Caras-Severin: Paltiniș, Farliug, Copacele, Ezeriș, Brebu, Zorlențu Mare;Se vor semnala : averse torențiale care vor acumula peste 35...40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului,…

- Miercuri, 26 aprilie, intre orele 9-16 se va opri furnizarea apei in localitatea Giroc pentru lucrari de mentenanța la stația de pompare. Pe 26 și 27 aprilie, in intervalul orar 9-14 presiunea va fi scazuta in Cenad și Lovrin pentru spalarea rețelei de distribuție. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure…

- Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor, impreuna cu reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR) au desfașurat o noua acțiune de control, de aceasta data la patru unitați comerciale: un depozit alimentar, un magazin alimentar, o carmangerie și o macelarie…