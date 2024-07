Scandal pe Aeroportul Otopeni! Pasagerii care au aterizat cu un zbor din Antalya au asteptat cel putin doua ore pentru a-și putea ridica bagajele. Sute de oameni, printre care mame cu copii, au stat pana tarziu in noapte in aeroport. Se pare ca problema a fost cauzata de lipsa de personal. Afectat si Cristian Popescu […] The post O noua zi, un alt COSMAR pe Aeroportul Otopeni: oamenii au asteptat cu orele sa-si ia bagajele. Probleme si cu un zbor spre Egipt first appeared on Ziarul National .