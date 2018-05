Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat marti pe piata interbancara la 2,68% pe an, de la 2,54% cat era luni, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare apropiata a fost inregistrata pe 16…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a ramas stabil, ieri, la 2,09%, dar indicii la sase si noua luni au crescut usor, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor…

- Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, a crescut la 2,42%, de la 2,41%. Indicele ROBOR la noua luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale pentru o perioada de noua luni,…

- Veste proasta inainte de Paste pentru romanii care au credite in lei. Ratele la credite continua sa creasca, in contextul in care indicele ROBOR a ajuns marti la 2,09%.Citeste si: Tur de FORTA! Kovesi vine cu EXPLICATII pe banda rulanta, dupa acuzatiile lui Daniel Morar: 'Protocolul nu a dat acces…

- Veste proasta înainte de Paste pentru românii care au credite în lei. Ratele la credite continua sa creasca, în contextul în care indicele ROBOR a ajuns marti la 2,09%

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,08% la trei luni, de la 2,07% vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Astfel, indicele ROBOR la trei luni a revenit la valoarea de la finele lunii decembrie…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut, luni, la 2,08%, de la 2,07% la finele saptamanii trecute, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 2,06%, de la 2,04%, cat a fost cotat vineri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).