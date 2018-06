Stiri pe aceeasi tema

- Cand se recupereaza ziua de 30 aprilie si ce se intampla cu orele elevilor. Va trebui recuperata de majoritatea bugetarilor pana pe 11 mai. Cursurile se recupereaza in functie de decizia fiecarei unitati de invatamant. Executivul a stabilit printr-o hotarare, ca ziua de luni, 30 aprilie, sa fie zi libera…

- Guvernul ar putea discuta in sedinta de joi un proiect prin care bugetarii sa aiba liber si in ziua de 30 aprilie pentru a face legatura dintre weekend si ziua de 1 mai, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX. Guvernantii discuta ca data de 30 aprilie, care pica in ziua de luni,…

- Astfel, cei care sarbatoresc Paștele catolic vor avea liber in data de 30 martie, iar cei care sarbatoresc Paștele ortodox vor fi liberi in 6 aprilie. O data cu aceasta noua zi libera stabilita prin lege, Sarbatoarea Pascala devin prilej de mini-vacanța, in condițiile in care și a doua…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat transmis Agepres. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe 28 februarie proiectul…

