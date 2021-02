Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Adi Vasile, portarul Denisa Dedu, interul dreapta Andrea Klikovac și pivotul Ștefania Jipa au intrat deja in izolare CSM București a fost lovita de coronavirus inainte de marele derby al campionatului, cu SCM Rm. Valcea, programat joi, la Sf. Gheorghe. Antrenorul Adrian Vasile, dar și alte…

- "Ministerul Sanatatii a fost informat astazi de catre Institutul National de Sanatate Publica (INSP) - Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile ca au fost raportate 27 de cazuri noi de infectare cu SARS-Cov-2, noua varianta UK - linia genetica B.1.1.7, a transmis, vineri…

- Au fost inregistrate alte doua cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus, care provin din focarul deja confirmat de la Scoala 28 din Bucuresti, informeaza, luni, Ministerul Sanatatii. ‘Ministerul Sanatatii a fost informat astazi de Institutul National de Sanatate Publica (INSP) ca au mai fost…

- 2.737 cazuri noi de coronavirus in Romania Foto: Arhiva/ MApN. Autoritațile au anunțat cu puțin timp în urma alte 2.737 de cazuri de coronavirus, din peste 31.000 de teste prelucrate în ultimele 24 de ore. Bilanțul îmbolnavirilor a depașit 724.000 de infectari,…

- Județul Timiș revine pe locul doi pe țara, dupa valoarea PIB-ului pe locuitor in 2020, trecand din nou inaintea județului Constanța și Cluj, afirma deputatul PNL Marilen Pirtea. „Chiar intr-o perioada de criza medicala, economica și sociala generalizata, datorata pandemiei generate de SARS-Cov-2…

- Tulpina covid din Marea Britanie a ajuns in țara. Cazuri noi, ce s-a intamplat. Inca doua cazuri de coronavirus cu noua tulpina au fost depistate in Romania. Autoritațile sunt in alerta. Cer menținerea restricțiilor in București dupa ce au aparut noi cazuri de coronavirus modificat Noua tulpina de coronavirus…

- Numarul mare de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus inregistrat joi in Suceava urca județul pe locul 7 in nedoritul top al infectarilor zilnice. Județul Suceava are 143 de cazuri noi, la fel ca Ilfov, și se plaseaza dupa București – 560 cazuri noi, Timiș – 299, Cluj – 291, ...

- Autoritatile au anuntat alte 8.062 de cazuri de coronavirus Autoritatile au anuntat, vineri, alte 8.062 de cazuri de coronavirus din peste 35.000 de teste prelucrate în ultimele 24 de ore. Bilantul îmbolnavirilor a depasit 500.000 de infectari, însa aproximativ 390.000 de…