O nouă zi fără decese legate de COVID-19, însă rata de infectare continuă să crească în Timiș Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 241 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.423 teste efectuate (din care 807 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului Timiș, 26 au varsta sub 18 ani. […] Articolul O noua zi fara decese legate de COVID-19, insa rata de infectare continua sa creasca in Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

