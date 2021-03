Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiarii din cadrul azilurilor și centrelor de plasament temporar sau de lunga durata sunt vaccinați impotriva COVID-19, de catre echipele mobile de vaccinare din cadrul asistenței medicale primare.

- Beneficiarii din cadrul azilurilor și centrelor de plasament temporar sau de lunga durata sint vaccinați impotriva COVID-19, de catre echipele mobile de vaccinare din cadrul asistenței medicale primare. Pentru buna desfașurare a procesului de vaccinare, conducatorii Centrelor de plasament au prezentat…

- De la debutul campaniei de vaccinare anti-Covid -19 pana in prezent, la nivelul judetul Olt au fost repartizate 36.451 doze de vaccin, care au fost distribuite centrelor de vaccinare. Numarul de persoane vaccinate impotriva COVID-19 cu produsele biologice: Pfizer BioNTech, Moderna si AstraZeneca (in…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș s-au administrat 1.699 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 748 de vaccinuri, dintre care 635 reprezinta doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș,…

- Dintre acestea au fost administrate peste 12.000, insumand inclusiv cele peste 120 de doze de rapel, potrivit datelor DSP. Potrivit Institutiei Prefectului, s-au raportat 34 de cazuri de efecte adverse insa niciunul dintre acestea nu a fost sever. Viceprimarul Brasovului, Flavia Boghiu, a precizat ca…

- Pompierii argeșeni sunt zi de zi in slujba cetațenilor și raspund cu promptitudine la orice misiune incredințata. Astazi au distribuit materiale necesare desfașurarii etapei a doua de vaccinare impotriva Covid-19. Cinci echipaje ale ISU Argeș au mers in municipiile Pitești, Curtea de Argeș și Campulung,…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat, joi, 7 ianuarie, intr-o videconferinta cu reprezentantii directiilor de sanatate publica ca Ministerul Sanatatii lucreaza la modificarea Ordinul comun al MS, MAI, MApN, MLPDA pentru stabilirea normelor privind autorizarea, organizarea si functionarea…