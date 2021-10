Stiri pe aceeasi tema

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile este, vineri, in Bucuresti, de 16,54 cazuri la mia de locuitori, potrivit site-ului Directiei de Sanatate Publica. In urma cu o zi, rata de incidenta a fost 16,50. Incidenta COVID a trecut de 6 la mia de locuitori pe 29 septembrie.

- Incidenta cazurilor de COVID in Bucuresti a stagnat in ultima zi, fiind pentru prima data din ultima luna si jumatate cand cresterea este infima. Directia de Sanatate Publica a raportat pentru marti o rata de incidenta la 14 zile de 16.44 la mia de locuitori, fata de 16.42 la mie in urma cu o zi. De…

- Incidența cumulata a cazurilor COVID-19 in Capitala a trecut joi de 11 la mia de locuitori și a ajuns la 11,49, potrivit ultimelor date transmise de Direcția de Sanatate Publica. In București, este in vigoare carantina de noapte, fiind exceptate persoanele vaccinate și cele trecute prin boala, potrivit…

- Capitala a ajuns, astazi, la o rata de infectare URIAȘA, de 9,64/1000 de locuitori, conform Direcției de Sanatate Publica a Municipiului București (DSPMB). Drept urmare, nu este exculs ca noi restricții sa fie decise in perioada imediat urmatoare. Județul Ilfov nu sta nici el deloc bine, tot mai multe…

- Rata de incidenta cumulata a COVID-19 calculata la 14 zile a ajuns, vineri, la 7,68 la mia de locuitori in Capitala, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti.Potrivit reglementarilor in vigoare, dupa ce rata de infectare depașește 7,5, circulația nejustificata nu mai e permisa dupa ora…

- Rata de incidența a cazurilor COVID-19 in Bucuresti este de 4,95 la mie Rata de incidența a cazurilor de COVID în capitala este la un pas sa depașeasca nivelul de cinci cazuri la mia de locuitori. Acesta a urcat luni la 4,95 la mine - potrivit Direcției de Sanatate…

