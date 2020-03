O nouă zi de sărbătoare pentru români. Ce se întâmplă pe 27 mai "Se declara martir și erou al națiunii romane Mihai Viteazul, Domn al Țarii Romanești, Domn al Moldovei și Principe al Transilvaniei, pentru rolul marcant pe care l-a in savarșirea primei uniri a poporului roman, pentru curajul și sacrificiul sau marcant in istoria Romaniei", arata inițiatorii in propunerea legislativa. De asemenea, ceremonii anuale vor avea loc in data de 27 mai și pot fi marcate de autoritațile centrale și locale, precum și de instituțiile publice de cultura din țara și din strainatate, prin organizarea unor programe și manifestari cu caracter cultural-științific. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

