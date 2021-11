Noul val de infectari cu Covid-19 a determinat unele țari europene sa reintroduca restricții stricte, acest lucru ducand la ample proteste. Austriecii, olandezii, italienii, croatii si danezii au iesit pe strazi, sambata, nemulțumiți de masurile impuse de autoritați. In Austria, unde de luni, 22 noiembrie, intreaga populatie intra in carantina totala, tensiunile s-au acutizat. 40.000 […] The post O noua zi de proteste! Zeci de mii de oameni se revolta impotriva restricțiilor in Europa. Se scandeaza „jos coronadictatura”! first appeared on Ziarul National .