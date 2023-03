Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 7.500 de persoane, potrivit politiei, si-au strigat duminica furia in fata Parlamentului din Atena, dupa catastrofa feroviara din Grecia soldata cu 57 de morti si care este pusa pe seama unei erori umane, dar si a neglijentelor pe calea ferata elena, potrivit AFP. Intre manifestantii din…

- Șeful de gara din Larissa, Vassilis Samaras, in varsta de 59 de ani, a fost acuzat de implicarea in moartea a 57 de oameni in catastrofa feroviara care a avut loc zilele trecute și a fost arestat preventiv a informat AFP, preluata de news.ro. Conform Codului Penal din Grecia, barbatul risca de la o…

- Aproximativ 7.500 de persoane si-au strigat duminica furia in fata Parlamentului din Atena, dupa accidentul feroviar din Grecia, soldat cu zeci de raniți și 57 de morti. Un roman a fost identificat printre victime.

- Noi proteste de amploare au loc in centrul Atenei, soldat cu ciocniri intre poliție și un grup de demonstranți. Revoltele au loc zilnic dupa cel mai grav accident feroviar din istoria Greciei, scrie Reuters.

- Accidentul feroviar din Grecia a ingrozit o lume intreaga, iar locuitorii sunt din ce in ce mai revoltați. Mii de oameni s-au adunat in centrul orașului Atena și au pornit proteste dure. Mai mult, s-au raportat la acest accident ca la o crima.

- S-a declansat haosul pe strazile Atenei, dupa catastrofa feroviara in urma careia au murit 57 de oameni, printre care si un roman. Tragedia a fost pusa pe seama unei erori umane, dar si a neglijentelor pe calea ferata elena. Intre manifestantii din fata parlamentului din Atena si politisti au izbucnit…

- Ciocniri intre politisti si un grup mic de protestatari au avut loc vineri seara, in centrul Atenei, in cursul unei demonstratii in memoria celor 57 de persoane care si-au pierdut viata marti in coliziunea a doua trenuri.

- A fost arestat un șef de gara, are loc un val de demisii și demiteri Un nou bilanț inca provizoriu al celei mai grave catastrofe feroviare din istoria Greciei, soldata cu 46 morți și mai multe zeci de raniți, a fost dat publicitații joi dimineața, impreuna cu anunțul potrivit caruia un șef de gara a…