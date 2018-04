Stiri pe aceeasi tema

- O noua zi de greva la Air France. Un grup format din 11 sindicate de la Air France, care a organizat deja doua greve in acest an, in zilele de 22 februarie si 23 martie, a facut un apel pentru organizarea unor noi greve in zilele de 3 si 7 aprilie, in speranta ca astfel vor obtine o majorare salariala…

- Traficul aerian din Europa este perturbat de o defectiune la sistemul Eurocontrol, potrivit unui anunt facut de agentia europeana pentru siguranta traficului aerian. Jumatate din cursele aeriene vor fui afectate de intarzieri, iar 10% vor fi anulate.

- In Franța astazi este anunțata o greva de amploare, începuta ieri deja la Caile Ferate. Muncitorii feroviari au anunțat ca se opun planurilor președintelui Emanuel Macron de a reforma sistemul feroviar de stat. Pilotii de la compania Air France, munitorii de la salubritate…

- Lucratori feroviari intra in greva luni seara, dupa greva din 22 martie, impotriva unui proiect de reformare a SNCF, urmand ca marti sa circule in medie un TGV din opt, relateaza AFP conform News.ro . Intoarcerile din weekendul lung pe Pasti nu vor fi afectate, insa vor fi afectati, marti dimineata,…

- Vremea rea da planurile peste cap ale tuturor. Mai multe zboruri au intarzieri și 41 de trenuri au fost anulate vineri dimineața. In Sudul țarii se circula foarte greu. Un tronson din autostrada A2 a fost inchis.

- Ceața da batai de cap celor de la AIGE Bacau. Aseara, cursele care trebuiau sa aterizeze in Bacau, cele dinspre Londra și Bergamo, au fost trimise catre Aeroportul din Iași. In aceasta dimineața, zborul Bacau – Milano (Bergamo) a fost rerutat catre... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Compania aeriana Austrian Airlines, divizie a grupului german Lufthansa, a decis sa anuleze un numar de 140 din cele 570 de zboruri programate pentru zilele de marti si miercuri, a declarat luni pentru agentia APA purtatorul de cuvant de la Austrian Airlines, Peter Thier, informeaza...

- Zeci de trenuri anulate de la 1 martie CFR Calatori nu a decis inca lista exacta a trenurilor care vor fi anulate de la inceput de martie, insa nu vor fi 100 cum s-a propus initial, ci aproximativ 50, au spus reprezentantii companiei. Dintre acestea, aproximativ 20-25 vor fi anulate permanent,…