O noua zi de greva la Air France. Un grup format din 11 sindicate de la Air France, care a organizat deja doua greve in acest an, in zilele de 22 februarie si 23 martie, a facut un apel pentru organizarea unor noi greve in zilele de 3 si 7 aprilie, in speranta ca astfel vor obtine o majorare salariala de 6%.

Sindicatele de la Air France sunt nemultumite de politica salariala a companiei mai ales avand in vedere rezultatele solide inregistrate anul trecut de Air France, in timp ce echipa manageriala sustine ca nu poate oferi salarii mai mari fara a pune in pericol cresterea companiei…