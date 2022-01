Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 181 de vehicule erau pe traseu duminica dimineata, la ora 8:00, dintr-un total programat de 791, cele mai multe fiind tramvaie si troleibuze, potrivit datelor furnizate de directorul general al Societatii de Transport Bucuresti, Adrian Crit.

- Directorul general al Societatii de Transport Bucuresti, Adrian Crit, estimeaza pierderile provocate de greva, in momentul de fata, in jur de 20 milioane de lei si avertizeaza ca, daca angajatii nu isi vor relua activitatea, STB ar putea intra in insolventa. “Aceste pierderi pot fi cuantificate, din…

- Beatris Ionita (b1tv.ro) Greva șoferilor de la STB continua și sambata, pentru a treia zi consecutiv. In aceasta dimineața au iesit pe traseu doar 3 tramvaie si 10 autobuze, a declarat directorul general al Societații de Transport București, Adrian Crit, pentru B1 TV. “La ora 8: 00 sunt 15 vehicule…

- Greva declansata de sindicalistii Societatii de Transport Bucuresti (STB) continua si vineri, soferii refuzand sa scoata pe traseu autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, desi tribunalul Bucuresti a suspendat joi greva si a decis reluarea imediata a activitatii in transportul public din Capitala. Seful…

- Personalul implicat in protestele de joi refuza sa isi reia activitatea, desi instanta a dispus suspendarea grevei, si exista posibilitatea ca aceasta greva sa continue si maine, anunta Societatea de Transport Bucuresti (STB). “Ca urmare a hotararii Tribunalului Bucuresti prin care instanta de judecata…

- Tribunalul Bucuresti a suspendat greva de joi de la Societatea de Transport Bucuresti si a dispus reluarea imediata a activitatii. Potrivit reprezentantilor Tribunalul Bucuresti, instanta a suspendat greva si a dispus reluarea imediata a activitatii, decizia fiind executorie. “Tribunalul București a…

- „In cursul diminetii, avand in vedere ca am fost in imposibilitatea de a avea un dialog pana in aceasta dimineata, dupa ora 6, cu domnul primar general, m-am deplasat la sediul Primariei Generale si am avut o discutie cu domnul primar general, ridicandu-i problema perturbarii ordinii publice si solicitandu-i…

- Angajații Societații de Transport București au intrat joi dimineața in greva spontana, dupa acțiunea de protest de miercuri. UPDATE Greva de la STB este ilegala, pentru ca in stare de alerta nu se face greva și nu este spontana, pentru ca este orchestrata de sindicat, dar are și substat politic, pentru…