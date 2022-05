Stiri pe aceeasi tema

- Conform informațiilor publicate zilnic de BNR, inca de la sfarșitul lunii aprilie 2022, indicele ROBOR la 3 luni, ROBOR la 6 luni și ROBOR la 1 an, a depașit pragul psihologic de 5 % și continua sa creasca, fiind cotat la niveluri comparabile cu cele de acum zece ani.

- ROMANII PLATESC RATE TOT MAI MARI- Indicele ROBOR la 3 luni - 4,36% saptamana asta- Indicele ROBOR la 6 luni- 4,42 %- Indicele ROBOR la 12 luni - 4,52%- Creștere cu 50% fața de anul trecut- Ratele romanilor mai mari și cu 1.000 de leiSursa: BANCA NAȚIONALA A ROMANIEI