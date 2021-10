Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor noi de covid-19 inregistrate in județul Suceava in ultimele 24 de ore este de 228 in scadere fața de ziua precedenta cand s-au inregistrat 299 de cazuri noi. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate la nivel național 14.019 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost raportate 306 de noi cazuri de Coronavirus. Numarul lor este in ușoara scadere fața de cel raportat joi, cand in județ au fost raportate 352 de noi imbolnaviri. De la inceputul pandemiei și pana in momentul de fața in județul Suceava au fost inregistrate…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca de joi și pana vineri, in județul Suceava au fost raportate 203 de cazuri noi de Coronavirus, fiind testate 1.560 de persoane. Numarul cazurilor noi a crescut fața de raportarea de joi, cand in județ au fost raportate 178 de imbolnaviri. Pana astazi, 24…

- Numarul cazurilor noi de Covid din județul Suceava a crescut la 80 in ultimele 24 de ore. Fața de raportarea de miercuri este o creștere mai mult decat semnificativa. Miercuri au fost raportate 46 de noi imbolnaviri. Numarul total al cazurilor de Covid in județul Suceava a ajuns la 24.932. Grupul de…

- In județul Suceava s-au raportat 55 de cazuri noi de coronavirus, cu 45 in plus comparativ cu ziua precedenta, dupa ce au fost facute 1.559 de teste. Sunt 357 de cazuri active (ieri au fost 320), intre care 91 la Suceava, 21 la Radauți, 18 la Șcheia, cate 12 la Arbore și la Cajvana, 10 […] The post…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au raportat 26 de cazuri noi de coronavirus. Numarul acestora este in ușoara creștere fața de cel de marți, cand au fost 29 de noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. De la inceputul pandemiei și pana in prezent,…

- Numarul cazurilor noi de coronavirus in județul Suceava s-au triplat in ultimele 24 de ore de la 1 la 3. Pana luni, 19 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.678 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.046.776 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma…

