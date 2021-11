Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 313 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.101 teste efectuate (din care 967 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (150), Moșnița Noua (17), Giroc (16) și…

- Potrivit informațiilor DSP Mureș, 466 de persoane confirmate pozitiv sunt internate la aceasta data in județul Mureș. Pana acum, peste 1100 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat in spitalele din județul Mureș. In ultimele 24 de ore au fost efectuate peste 250 teste PCR și aproape…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 583 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.426 teste efectuate (din care 440 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (266), Giroc (36), Lugoj (32), Dumbravița…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 486 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.255 teste efectuate (din care 651 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (276), Moșnița Noua (34), Giroc (28),…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 630 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 3.476 teste efectuate (din care 1.500 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (284), Lugoj (43), Dumbravița (38),…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 557 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 4.684 teste efectuate (din care 1.818 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (247), Lugoj (41), Giroc (28), Moșnița…

- 868 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, din peste 30.000 de teste efectuate. Grupul de Comunicare Strategica (GCS) mai informeaza ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate și 19 decese associate noului coronavirus. In unitatile sanitare de profil…

- Crește numarul de cazuri de Covid-19 atat in județ, cat și la nivel național. In toata țara, sunt raportate azi 544 de cazuri, dintre care 23 sunt in Timiș. DSP anunța ca au fost efectuate 1.839 de teste, dintre care 763 de teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,18, la fel ca in […] Articolul…