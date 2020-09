In ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1639 cazuri de coronavirus in țara noastra, conform datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei de Covid-19 au fost infectați 118.054 de romani, dintre care 94.877 au fost declarați vindecați. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai jos. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmate1.Alba1606182.Arad2499253.Argeș5433154.Bacau4048825.Bihor3393446.Bistrița-Nasaud1427117.Botoșani1588368.Brașov5721619.Braila22622010.Buzau26951211.Caraș-Severin12202412.Calarași776813.Cluj30415714.Constanța24998215.Covasna11292316.Dambovița38002517.Dolj25883118.Galați40038319.Giurgiu10251420.Gorj18861621.Harghita9111022.Hunedoara21854723.Ialomița1191824.Iași44987725.Ilfov30353726.Maramureș18813027.Mehedinți1357328.Mureș17212729.Neamț29712430.Olt17683231.Prahova54715232.Satu…