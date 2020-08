Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 18 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 72.208 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 33.135 pacienți au fost declarați vindecați și 8.316 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. 1.014 de cazuri noi de persoane infectate…

- Pana astazi, 16 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 70.461 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 32.587 pacienți au fost declarați vindecați și 7.981 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național,…

- Pana astazi, 8 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 60.623 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 29.872 de pacienți au fost declarați vindecați și 6.204 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. 1.350 de cazuri noi de persoane infectate…

- Pana astazi, 2 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 53.186 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 27.592 de pacienți au fost…

- Pana astazi, 1 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 52.111 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 27.346 de pacienți au fost declarați…

- Pana astazi, 27 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 45.902 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 25.794 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.440 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa...

- In Iran au fost inregistrate 3.134 de noi cazuri de pacienti cu COVID-19 (cu 17 mai multi decat in ziua precedenta), ceea ce ridica la 160.696 numarul total de persoane identificate ca fiind infectate cu noul coronavirus in Iran, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Kianouche…