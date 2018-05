Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza, marti dimineata, 6 perchezitii in Capitala si in judetele Ilfov, Mures si Constanta, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalarea…

- Tribunalul Bucuresti a admis luni cererea formulata de Asociatia Salvati Bucurestiul si Fundatia Eco Civica si a suspendat o hotarâre a Consiliului Local Sector 4 din 2017 prin care se aprobase documentatia de construire a unei parcari de 700 de locuri pe spatiul verde

- Cateva mii de iubitori ai mersului pe doua roți au participat, astazi, la tradiționala Pedalare de Primavara, astfel ca Timișoara a devenit capitala bicicliștilor din Romania. Verde pentru Biciclete sarbatorește, in acest an, zece ani de activitate, motiv pentru care le-a pregatit timișorenilor o mulțime…

- Cantautorul Mircea Rusu Band, primar al comunei Band, care intre timp si-a schimbat numele in Rus, alaturi de omul de afaceri Iulian Trofin, vor fi judecati pe fond intr-un dosar de coruptie, ce priveste infractiunile de luare de mita, spalare de bani si dare de mita.Curtea de Apel Targu Mures…

- Spatiile verzi din jurul blocurilor au fost transformate tot mai mult in parcari personale. Acestea nu au fost doar insusite de unii dintre locatarii blocurilor, ci si personalizate. Oamenii le-au pus garduri si lacate, lucruri evident ilegale. Un astfel de exemplu este si cel al unui constantean a…

- Noi proteste sunt organizate duminica, in București și in mai multe orașe din țara. Oamenii au ieșit din nou in strada, nemulțumiți de efectele „revoluției fiscale” și pentru a susține independența justiției. UPDATE 19:00. Circa 100 de persoane protesteaza la aceasta ora in Piața Victoriei din Capitala.…