- David Popovici (18 ani) a caștigat proba de 100 m liber la Sette Colli, Italia, cu un nou record al competiției. La final, i-a inmanat medalia de aur unui copil care a ieșit invingator din batalia cu cancerul. David Popovici s-a impus in proba de 100 m liber. Sportivul nostru a parcurs cele doua lungimi…

- David Popovici a marcat o noua victorie! Tanarul a reușit sa caștige proba de 100 de metri liber la Cupa Romaniei la inot. Ce timp a obținut campionul mondial. Ce diferența a fost intre el și adversarii sai.

- Inotatorul roman David Popovici (CS Dinamo) a castigat clar proba de 100 m fluture, vineri, in prima zi a intrecerilor Cupei Romaniei, gazduite de Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni, relateaza Agerpres.

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, dupa ce a realizat baremul in proba de 100 de metri liber, sambata, la Campionatele Nationale in bazin de 50 de metri, gazduite de Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.

- Supercampionul roman David Popovici, cel care detine titlul si recordul mondial la 100 m liber in natatie, a obtinut calificarea in aceeasi proba la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024. Popovici a realizat performanta la Campionatul National, unde a realizat la 100 m in care s a impus timpul de…

- David Popovici a castigat, vineri, a patra medalie de aur la Campionatul National de inot pentru seniori, tineret si juniori, el impunandu-se in proba de 400 m liber. Popovici a fost cronometrat cu timpul 3:51.18. Pe locul doi s-a clasat Vlad Stancu (3:52.45), iar pe trei a terminat Nandor Nagy (4:01.39).…

- David Popovici a castigat, joi, a treia medalie de aur la Campionatul National de inot pentru seniori, tineret si juniori. Popovici s-a impus in proba de 50 metri fluture, stabilind si un nou record national.Popovici a castigat tu timpul de 23.74. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Campionul european si mondial David Popovici a cucerit titlurile nationale in probe de 50 m liber si 100 m spate, miercuri, in prima zi a Campionatelor Nationale de inot in bazin de 50 de metri, la Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni, scrie digi24.ro.