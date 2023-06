Stiri pe aceeasi tema

- “Admite cererea. Dispune suspendarea executarii Ordinului nr. 418/23.05.2023 pana la pana la pronuntarea instantei de fond. Executorie. Cu drept de a formula recurs in termen de 5 zile de la data comunicarii, cale de atac care se va depune la Curtea de Apel Bucuresti. Pronuntata azi 23.06.2023 prin…

- Banca Transilvania a reușit sa obțina o victorie in instanța impotriva Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor, in batalia pentru modul de calculare a ratelor la credite. ANPC ceruse bancilor recalcularea ratelor pentru ca partea de rambursase și partea de dobanda sa fie egale pe toata…

- Victorie in instanța pentru Viorel Catarama. Curtea de Apel București a decis, astazi, anularea in parte a adeverinței emise de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații in procesul legaturilor, așa cum spunea anterior instituția, cu Securitatea. Omul de afaceri nu a fost nici informator,…

- Fostul director al Unifarm Adrian Ionel a fost condamnat definitiv, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti, la un an de inchisoare cu amanarea executarii pedepsei, pentru instigare la fals intelectual. Magistratii l-au achitat de celelalte acuzatii aduse de DNA, pentru care fusese condamnat, in prima…

- Consiliul Concurentei a primit o informare din partea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor cu privire la suspiciuni privind comportamentul bancilor. Situatia va fi analizata, iar – daca vor exista elemente pertinente – Consiliul va extinde investigatia asupra bancilor, inceputa deja,…

- Constantin-Marius Maftei, fost director in cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, a fost condamnat definitiv miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la un an si patru luni inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de participatie improprie la delapidare, in forma continuata, intr-un…

- Curtea de Apel București urmeaza sa decida vineri daca suspenda decizia ASF de revocare a licenței de funcționare a Euroins Romania. Euroins Insurance Group (EIG) a cerut in instanța suspendarea si anulare a deciziei Autoritatii de Supraveghere din 17 martie 2023 de revocare a licentei de functionare…

- Fratii Tate au fost plasati in arest la domiciliu, in urma unei decizii luate, vineri seara, de Curtea de Apel Bucuresti. Instanta a decis și pentru cele doua complice tot arest la domiciliu. Fratii Tristan si Andrew Tate au ieșit din arest vineri in jurul orei 23.47. Avocatul lor a declarat ca inca…