Stiri pe aceeasi tema

- Cinci balerini refugiați din calea razbiului din Ucraina au debutat pe scena Operei Naționale din București., in spectacolul „Giselle” de Adolphe Charles Adam, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Cinci balerini refugiati din Ucraina au debutat, aseara, pe scena Operei Nationale Bucuresti, in spectacolul "Giselle". Momentan, ei au contracte de colaborare si castiga 3.000 de lei lunar, pana in iunie, cel putin.

- Este o seara speciala la Opera Naționala din București. Balerini refugiați din Ucraina, pe care Opera din București i-a integrat in colectivul sau, evolueaza pe scena in spectacolul "Giselle".

- Balerini refugiati din Ucraina, pe care Opera Nationala Bucuresti i-a primit si integrat in colectivul sau de balet, vor evolua duminica, incepand cu ora 18,30, la spectacolul de balet "Giselle", anunta ONB. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Primii 44 de cetațeni din Ucraina ajunși in Romania din cauza razboiului au fost angajați, a anunțat ministrul Muncii, Marius Budai. Conform acestuia, cei 44 de refugiați au fost angajați de o companie din Bistrița. Marius Budai anunța ca, in paralel, ANOFM ofera servicii de profilare, consiliere și…

- Joi, 24 februarie, la orele 5.30 (4.30 ora Romaniei), președintele rus Vladimir Putin anunța la televizor, intr-un discurs surpriza, o operatiune militara in Ucraina, pentru a-i „apara pe separatiștii” din estul țarii. La scurt timp dupa anunț, forțele militare din țara vecina raportau explozii in Odesa,…

- Unii dintre refugiati au ajuns in aceste zile in Gara de Nord, locul de tranzit de unde sunt preluati si merg spre alte tari europene sau raman in Romania. Speriati, infometati si cu lacrimi in ochi vor sa se intoarca acasa. In tara lor.

- Ucraina se afla in a treia zi de razboi. Federația Rusa ataca Ucraina pe mai multe fronturi, in orașe importante ducandu-se batalii intre forțele ucrainene și armata rusa. In Kiev, Harkov, Mariupol, Odesa, dar și in alte orașe strategice, rușii au atacat cu rachete. O gradinița a fost lovita, motiv…