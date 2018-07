Stiri pe aceeasi tema

- Veste trista pentru familia celebrului prezentator, Mircea Badea! Ciprian Chirvasiu, poet scriitor și jurnalist, a murit la varsta de 54 de ani. Ciprian Chirvasiu a fost casatorit cu Naty Badea, sora jurnalistului. Cei doi aveau impreuna un copil, Rontzi, nepotica lui Mircea Badea. Acesta este foarte…

- Veste trista pentru familia cunoscutei soliste Adina Postelnicu, de la Heaven. Tatal sau s-a stins din viata, noaptea trecuta, in urma unui infarct, la casa sa din Berceni, acolo unde se mutae definitiv de o luna de zile. Cantareata se afla in vacanta, in Liban, cand a primit cumplita veste. La doar…

- Dumitru Postelnicu, in varsta de 65 de ani, a suferit un infarct puternic și nu a mai putut fi salvat. Dumitru Postelnicu era un cunoscut om de afaceri care traia in Vaslui. Adina se afla alaturi de iubitul ei, Glance, in vacanța, in Liban, atunci cand a aflat ca tatal ei a murit. La inmormantarea…

- CUMPLIT… Veste trista pentru familia cunoscutei soliste Adina Postelnicu, de la Heaven. Tata sau s-a stins din viața, noaptea trecuta, la casa sa din Berceni, acolo unde se mutase definitiv de o luna de zile. La doar 67 de ani, Mihai Postelnicu a murit in urma unor complicații determinate de bolile…

- Hafez al-Assad, fiul presedintelui Siriei, Bashar al-Assad, a declarat,marți, la Cluj, ca matematica este pasiunea sa din copilarie și ca se considera o persoana normala,la fel ca ceilalti peste 600 de elevi care participa la Olimpiada Internationala de Matematica, transmite corespondentul MEDIAFAX.Hafez…

- Horoscopul din 27 mai va recomanda sa aveți prudența și sa incercați sa petreceți timp alaturi de familie. O zodie ar putea primi o veste tragica de departe. Se temea mult de acest adevar de viața și de moarte, iar acum el il copleșește. Vezi ce-ți rezerva ție horoscopul zilei de duminica 27 mai.

- Ion Tiriac a fost întrebat de jurnalistii de la televiziunea italiana Sky Sport ce se va întâmpla cu circuitul ATP dupa retragerea marilor campioni Roger Federer si Rafael Nadal.